Главное к утру: гранты для разработок, министр экологии в Германии и флешмоб #своихнебросаем
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 февраля.
- Министерство науки и высшего образования России определило размеры грантов, предназначенных для финансирования в этом году процессов обновления приборной базы организаций, ведущих исследования и разработки.
В 2020 году три организации Татарстана получат на эти цели 440,9 млн рублей. Так, 211,8 млн рублей направят в КФУ, 176,5 млн рублей получит ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук». 52,7 млн рублей выделят Казанскому национальному исследовательскому техническому университету имени А.Н. Туполева — КАИ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
- Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции поддержал предложение наделить Конституционный суд РФ правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.
- Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков посетил с рабочим визитом Германию, где встретился с директором Государственного министерства по окружающей среде и защите потребителей Земли Бавария/министр-директором, руководителем ведомства, доктором Кристианом Бартом. Основной целью визита Шадрикова является формирование пула независимых международных экспертов для проведения экологической экспертизы завода по термическому обезвреживанию ТКО в Татарстане.
- Татарстанцы поддержали флешмоб в поддержку россиян, которые проходят карантин из-за коронавируса. Люди выражают слова поддержки тем, кто лечится и проходит карантин в инфекционной больнице в Казани. К акции присоединились представители татарской эстрады. Поддержку выразили артисты Ландыш Нигматзянова и Рамиль Закиров , блогеры Алина Гимальтдинова и Искандар Гайсин и многие другие.
- На заседании Квалифколлегии судей Татарстана было принято решение о прекращении отставки мирового судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной.
Напомним, она получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в полмиллиона рублей.
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