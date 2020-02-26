КАИ, КФУ и казанский центр РАН получат 440 млн рублей на обновление приборов

Министерство науки и высшего образования России определило размеры грантов, предназначенных для финансирования процессов обновления в этом году приборной базы организаций, ведущих исследования и разработки.

В 2020 году три организации Татарстана получат на эти цели 440,9 млн рублей. Так, 211,8 млн рублей направят в КФУ, 176,5 млн рублей получит ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук». 52,7 млн рублей выделят Казанскому национальному исследовательскому техническому университету имени А.Н. Туполева — КАИ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Гранты направляются в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука».

Ранее сообщалось, что КФУ получит почти 440 млн рублей для повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта.