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Осужденного казанского судью лишили статуса

23:19, 26.02.2020
Осужденного казанского судью лишили статуса
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 26 февраля, на заседании Квалифколлегии судей Татарстана было принято решение о прекращении отставки мирового судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной.

Напомним, она получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в полмиллиона рублей.

С представлением в адрес ККС РТ обратился председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Его представление было удовлетворено.

Отметим, что прекращение отставки в случае Зиганшиной означает лишение статуса судьи. Основанием для такого решения является вступивший в силу в январе этого года приговор суда.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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