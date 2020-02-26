Осужденного казанского судью лишили статуса
Сегодня, 26 февраля, на заседании Квалифколлегии судей Татарстана было принято решение о прекращении отставки мирового судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной.
Напомним, она получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в полмиллиона рублей.
С представлением в адрес ККС РТ обратился председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов. Его представление было удовлетворено.
Отметим, что прекращение отставки в случае Зиганшиной означает лишение статуса судьи. Основанием для такого решения является вступивший в силу в январе этого года приговор суда.ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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