Министр экологии РТ обсудил с коллегами из Баварии экспертизу МПЗ в Татарстане

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков посетил с рабочим визитом Германию, где встретился с директором Государственного министерства по окружающей среде и защите потребителей Земли Бавария/министр-директором, руководителем ведомства, доктором Кристианом Бартом.

Основной целью визита Шадрикова является формирование пула независимых международных экспертов для проведения экологической экспертизы завода по термическому обезвреживанию ТКО в Татарстане.

В ходе встречи Барт посоветовал привлечь местных экспертов, которые помогут провести оценку проекта завода по термическому обезвреживанию отходов в республике.

Кроме того, немецкие власти привели в пример ситуацию в Аугсбурге, где в 90-е гг. у населения возникало немало вопросов о строительстве нового предприятия. Сейчас безопасность завода не вызывает у местных никаких сомнений, его надежность подтверждена временем, и на территории Баварии работает 14 подобных предприятии, а за качеством выбросов местные жители следят в режиме онлайн.

Также глава Минэкологии Татарстана представил работу природоохранного ведомства. Стороны обсудили вопросы автоматизации мониторинга качества атмосферного воздуха, водных объектов и сброса сточных вод, передает пресс-служба Минэкологии РТ.



Ранее сообщалось, что для анализа проектной документации МПЗ планируется привлечь научных специалистов из Германии, а в начале 2020 года власти Татарстана намерены собрать экспертные отзывы по проекту мусоросжигательного завода под Казанью. Ожидаются заключения по проекту МСЗ от пяти экспертов, в том числе иностранных.

