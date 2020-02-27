Татарстанцы поддержали флешмоб #своихнебросаем в поддержку больных коронавирусом

Татарстанцы поддержали флешмоб в поддержку россиян, которые проходят карантин из-за коронавируса. Люди выражают слова поддержки тем, кто лечится и проходит карантин в инфекционной больнице в Казани.

К акции присоединились представители татарской эстрады. Поддержку выразили артисты Ландыш Нигматзянова и Рамиль Закиров , блогеры Алина Гимальтдинова и Искандар Гайсин и многие другие.

Напомним, что в РКИБ находятся восемь россиян — пассажиров круизного лайнера, который 2 недели находился на карантине из-за вспышки коронавируса. Четверо из них — жители Татарстана, у троих подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на это, все чувствуют себя хорошо.

Ранее в поддержку людей на карантине устроили салют.

