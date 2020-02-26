Путин поддержал идею наделить КС РФ правом определять, исполнять ли решения иностранных судов

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции поддержал предложение наделить Конституционный суд РФ правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.

С соответствующим предложением выступил член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, речь идет о том, чтобы расширить полномочия Конституционного суда в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ. Косачев подчеркнул, что в последнее время достаточно много случаев принятия неправовых решений зарубежными судами. Он привел в пример недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

«Обстоятельства дела крайне сомнительны, сам спор вообще не подпадает под юрисдикцию этого арбитража. Оно очевидно политизированное. Не были приняты во внимание ни криминальные обстоятельства создания соответствующих капиталов, ни отсутствие со стороны России ратификации так называемой энергетической хартии, по которой нашу страну и пытаются вовлечь в арбитраж», — передает ТАСС слова Косачева.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил идею провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля.