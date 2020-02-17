Итоги дня: Татарстан в топ-5 по уровню жизни, Минниханов в Нурлате и угроза вымирания для животных и растений

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 февраля.

Татарстан занял четвертую строчку регионального рейтинга по качеству жизни. Он опередил остальные регионы после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.



Президент Татарстана Рустам Минниханов признал невозможность возрождения Нурлатского сахарного завода. Он призвал использовать его как промплощадку и привлечь инвесторов.



Глобальные изменения климата могут привести к исчезновению значительной доли видов животных и растений. К 2070 году может вымереть до 30% флоры и фауны.



Тимур Бекмамбетов ведет съемки фильма о летчике Девятаеве. Часть сцен он планирует снять и в Казани. Картина будет выполнена в вертикальном формате, что сделает удобным ее просмотр на смартфонах.



Финансовый управляющий по делу о личном банкротстве экс-главы «Спурт Банка» Евгении Даутовой просит доступ к ее дому и пенсии.



Студентку Сианьского транспортного университета (Китай) из Казани Ангелину Канаеву перевели на онлайн-обучение. Это связано со вспышкой нового типа коронавируса.

