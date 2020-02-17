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Mash: студентку китайского университета из Казани перевели на онлайн-обучение

16:20, 17.02.2020
Mash: студентку китайского университета из Казани перевели на онлайн-обучение
Фото: pixabay.com

Студентку Сианьского транспортного университета (Китай) из Казани Ангелину Канаеву перевели на онлайн-обучение. Это связано со вспышкой нового типа коронавируса.

По данным телеграм-канала Mash, на эти новогодние каникулы девушка приехала домой в Казань и обратно в Китай уже не вернулась.

Известно, что общежитие университета закрыли, а каникулы продлили. Оставшихся студентов не выпускают с территории кампуса, остальных перевели на дистанционное обучение.

Ранее на базе детского лагеря «Пламя» под Казанью оборудовали особую карантинную зону для студентов, вернувшихся на учебу в Татарстан из Китая.

ОбществоОбразование Татарстан
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