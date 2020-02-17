Татарстан попал в пятерку лучших регионов по качеству жизни
Татарстан занял четвертую строчку регионального рейтинга по качеству жизни.
Эксперты сравнивали субъекты страны по развитию инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития. Татастан занял четвертую строчку после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, передает "РИА Новости".
Последние места рейтинга заняли Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
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