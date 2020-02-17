Минниханов призвал главу Нурлатского района привлекать инвесторов на площадку сахарного завода

Президент Татарстана Рустам Минниханов признал невозможность возрождения Нурлатского сахарного завода. Он призвал использовать его как промплощадку и привлечь инвесторов.

«Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше не конкурентоспособный. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены. Также нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

На заседании Совета Нурлатского района руководитель района отметил, что администрация должна активнее развивать малый и средний бизнес. На сегодня его доля в экономике района составляет 15,7%.

Глава района Алмаз Ахметшин доложил, что объем инвестиций по итогам 2019 года достиг 14,5 млрд рублей. Из них 63% составили вложения в нефтяную отрасль.