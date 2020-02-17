Съемки фильма про Михаила Девятаева пройдут в Казани в мае

Фото: Наталия Бойко

Ориентировочно в мае в Казани пройдут съемки фильма о побеге советского летчика Михаила Девятаева из концлагеря. Об этом стало известно в рамках пресс-тура на съемочную площадку нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова. Сейчас съемки ведутся в Кронштадте.

В столице Татарстана собираются отснять сцены военных лет. Роль Девятаева играет российский актер Павел Прилучный.

Ранее сообщалось, что фильм снимут сразу в двух форматах: помимо горизонтального формата, лента также выйдет в инновационном вертикальном.

Стоит отметить, что после 1945 года Девятаев работал и жил в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.