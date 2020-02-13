СМИ выложили видео взлета вертолета Айрата Хайруллина
Интернет-издание Life опубликовало видео последнего полета на вертолете депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина.
Утверждается, что на кадрах вертолет Bell 407 взлетает с территории завода «Красный восток» под Казанью.
Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.
Помощник Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных условиях. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.Происшествия Татарстан
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