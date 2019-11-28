Главное к утру: ГОСТ для раритетных авто, кибератаки на сайты РТ, исследовательский центр Huawei в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 28 ноября.

Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по надоям и реализации молока в сельхозформированиях. По состоянию на 18 ноября в сельхозорганизациях РТ суточный валовой надой составил 3,4 тыс. тонн молока. В сутки реализуется 3,2 тыс. тонн. На долю Татарстана приходится 7,3% молока, проданного в РФ.

Каждый день регистрируется около восьми хакерских атак на все сайты правительства Татарстана. Кибератаки совершаются в том числе на сайты органов госвласти и ресурсы многофункциональных центров (МФЦ).

Китайская компания Huawei планирует открыть в Казани исследовательский центр. Подобные R&D центры уже есть в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что столица Татарстана «традиционно сильна в таких областях, как математика, программирование, физика и химия».

С начала 2019 года в отношении около 280 тыс. жителей Татарстана было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России из-за долгов. На данный момент более 54 тыс. татарстанцев из-за уклонения от уплаты задолженности либо неисполнение иных решений судов не могут выехать за границу.



Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Стандарт вступит в силу с 1 марта 2020 года. В ГОСТе есть критерии, которые и определяют, является ли автомобиль классическим. Это техническое состояние автомобиля и его внешнее состояние.



Представители американской компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. Теперь каждый пользователей продуктов компании, входя в приложения и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит, что этот регион отмечен как российский. Таким образом, Apple официально признала Крым российским.

