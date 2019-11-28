В России появился ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Стандарт вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Андрей Паньковский сообщил, что разработчиком ГОСТа выступил государственный научный центр «НАМИ».

«Мы хотим, чтобы классический автомобиль имел свои собственные требования по прохождению техосмотра, требованию по въезду в центральную часть города вне зависимости от экологического класса, чтобы у нас были специальные требования по страховке, например, если автомобиль выезжает раз в год на какие-то мероприятия, то мы могли бы застраховать автомобиль не на полгода минимум, а на один день, на два дня», — сказал он.

По его словам, в ГОСТе есть критерии, которые и определяют, является ли автомобиль классическим. Это техническое состояние автомобиля и его внешнее состояние, пишет РБК.

Ранее Росстандарт разработал три новых стандарта для выявления поддельной промышленной продукции, в том числе запчастей автомобильной техники.