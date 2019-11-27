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На сайты Правительства Татарстана ежедневно совершается около восьми кибератак

19:38, 27.11.2019
На сайты Правительства Татарстана ежедневно совершается около восьми кибератак
Фото: скриншот

Каждый день регистрируется около восьми хакерских атак на все сайты Правительства Татарстана. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на заседании Госсовета РТ.

Кибератаки совершаются в том числе совершаются на сайты органов госвласти и ресурсы многофункциональных центров (МФЦ).

Напомним, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в следующем году планирует провести конкурс для IT-специалистов, которым потребуется взломать портал госуслуг Татарстана. С помощью «взлома» сайта Минцифры планирует определить уязвимость портала, объяснил министр.

ОбществоВластьТехнологии Татарстан
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