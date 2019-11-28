Более 50 тысяч татарстанцев не могут выехать за границу из-за долгов

С начала 2019 года в отношении около 280 тыс. жителей Татарстана было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России из-за долгов.

На данный момент более 54 тыс. татарстанцев из-за уклонения от уплаты задолженности либо неисполнение иных решений судов не могут выехать за границу, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.

Постановление об ограничении на выезд за пределы РФ выносится судебным приставом-исполнителем в отношении должника, чей долг превышает 30 тыс. рублей. Однако в некоторых случаях невозможно выехать из страны при долге в 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Московском районе Казани приставы нашли мужчину под кроватью, который задолжал 1 млн рублей алиментов.