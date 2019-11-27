Huawei хочет открыть в Казани исследовательский центр

Китайская компания Huawei планирует открыть в Казани исследовательский центр. Подобные R&D центры уже есть в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы делаем первые шаги в этом направлении. Для нас важно установить хорошие взаимоотношения с казанскими ВУЗами, понять, в каких научных областях и исследованиях мы можем быть полезными друг другу, придти к взаимовыгодному сотрудничеству», — рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что столица Татарстана «традиционно сильна в таких областях как математика, программирование, физика и химия».

«В этой связи мы надеемся внести свой вклад в развитие научных исследований по данным направлениям», — цитирует сообщение Huawei «Татар-информ».

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс похвалил китайскую Huawei. Он заявил, что компания является инновативной и передовой.