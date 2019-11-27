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Apple официально признала Крым российским

22:16, 27.11.2019
Apple официально признала Крым российским
Фото: pixabay.com

Представители американско компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. Теперь каждый пользователей продуктов компании, входя в приложения и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит, что этот регион отмечен как российский.

Таким образом, Apple официально признала Крым российским.

«Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, всё как хотели, так и получилось, ни больше, ни меньше. Всё сделано как положено, и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет чёткая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы это государства», — сказал Пискарев.

Напомним, что Apple еще в мае устранила неточности с отображением Крыма на картах.

Технологии
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