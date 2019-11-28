Татарстан стал лидером среди регионов России по реализации молока

Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по надоям и реализации молока в сельхозформированиях.



По состоянию на 18 ноября в сельхозорганизациях РТ суточный валовой надой составил 3,4 тыс. тонн молока. В сутки реализуется 3,2 тыс. тонн. На долю Татарстана приходится 7,3% молока, проданного в РФ, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Минсельхозпрод РТ.



На втором месте находится Краснодарский край, где удельный вес реализованного молока составляет 6,2%. Тройку замыкает Воронежская область — 4,8%.

Ранее Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в правительство обращение с просьбой сократить административное давление на эту сферу. Компании хотят, чтобы власти отменили или скорректировали целый ряд постановлений правительства, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов.