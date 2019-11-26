Главное к утру: популярные турнаправления у татарстанцев, «зарплатное рабство», траты жителей РТ на медуслуги

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 26 ноября.

Пять предпринимателей Татарстана признаны лучшими в России по итогам федерального конкурса «Молодой предприниматель России-2019». Победители были определены на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе, который проходил в Казани.



Самыми популярными направлениями на новогодние каникулы у жителей Татарстана стали ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Индия. Также некоторые жители республики выбрали для отдыха в новогодние каникулы Китай и Доминиканскую Республику.Что касается экскурсионных маршрутов, то здесь татарстанцев заинтересовало новое направление — Венгрия. Отмечается, что интерес к Праге несколько остыл, потому что 2-3 года назад это было одним из самых популярных туристических направлений. Кроме того, глава Ассоциации турагентств РТ отметил уменьшение интереса жителей республики к горнолыжным курортам.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию с передачей украинской стороне военных кораблей, которые нарушили российскую границу в ноябре прошлого года, а также газовые проблематики, включая вопросы транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

В Зеленодольске планируют открыть первый ресторан «Макдоналдс» уже в 2020 году. В настоящее время идет процедура утверждения земельного участка. Идею застройщика одобрил глава исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Татарстанцы потратили более 19 млрд рублей на платные медицинские услуги за прошлый год. За прошлый год на платные медуслуги жители России потратили 677 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Примечательно, что в среднем каждый россиянин в прошлом году на медуслуги потратил около 4,6 тыс. рублей, а житель республики — 5 тыс. рублей.

Служба внешней разведки РФ сообщила о смерти Гоар Вартанян. Советская разведчица скончалась в понедельник в возрасте 93 лет. Самая знаменитая операция, в которой участвовала разведчица — это срыв попытки покушения на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля во время их встречи в Тегеране в 1943 году.



Центробанк России рассматривает возможность освобождения от издержек переводов зарплат на счета в другие банки в качестве одной из мер борьбы с так называемым «зарплатным рабством». Также ЦБ продолжает изучать возможность предоставления работнику права получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона.

