Центробанк назвал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Центробанк России рассматривает возможность освобождения от издержек переводов зарплат на счета в другие банки в качестве одной из мер борьбы с так называемым «зарплатным рабством».

«Предоставление права работнику на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках снизит издержки переключения между услугами разных банков», — сообщается в докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Помимо этого, Центробанк продолжает изучать возможность предоставления работнику права получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона.

Также докладчики предлагают обязать работодателей, в первую очередь госорганы и госкомпании, предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков.

Ранее сообщалось, что планируется обязать работодателей сообщать сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты.

