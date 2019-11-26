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В Зеленодольске в следующем году откроют первый «Макдоналдс»

00:37, 26.11.2019
В Зеленодольске в следующем году откроют первый «Макдоналдс»
Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске планируют открыть первый ресторан «Макдоналдс» уже в 2020 году.

В настоящее время идет процедура утверждения земельного участка. Идею застройщика одобрил глава исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания KFC планирует в ряде ресторанов Казани в этом году запустить халяльное меню.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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