В Зеленодольске в следующем году откроют первый «Макдоналдс»
В Зеленодольске планируют открыть первый ресторан «Макдоналдс» уже в 2020 году.
В настоящее время идет процедура утверждения земельного участка. Идею застройщика одобрил глава исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
Ранее сообщалось, что сеть быстрого питания KFC планирует в ряде ресторанов Казани в этом году запустить халяльное меню.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым