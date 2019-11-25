Путин по телефону обсудил с Зеленским передачу кораблей и газовые проблемы

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию с передачей украинской стороне военных кораблей, которые нарушили российскую границу в ноябре прошлого года, а также газовые проблематикы, включая вопросы транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

«Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо этого, главы двух стран условились продолжить контакты на различных уровнях.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны в преддверии встречи в «нормандском формате».