Жители Татарстана потратили более 19 млрд рублей на платные медуслуги

Татарстанцы потратили более 19 млрд рублей на платные медицинские услуги за прошлый год.

«Всего в 2017 году жителям Татарстана оказано платных медицинских услуг на 18770,3 млн рублей, в 2018 году — на 19534,9 млн рублей», — сообщили «Татар-информ» в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по РТ.

Отмечается, что, согласно данным Росстата, за прошлый год на платные медуслуги жители России потратили 677 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Примечательно, что в среднем каждый россиянин в прошлом году на медуслуги потратил около 4,6 тыс. рублей, а житель республики — 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году для детских поликлиник в Татарстане закупят 123 единицы медицинских изделий, что поможет повысить обеспеченность детских больниц оборудованием с 5 до 20%.

