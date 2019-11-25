Татарстанские предприниматели стали лучшими в России по итогам федерального конкурса

Пять предпринимателей Татарстана признаны лучшими в России по итогам федерального конкурса «Молодой предприниматель России-2019». Победители были определены на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе, который проходил в Казани.

Конкурс проводился по восьми номинациям: «Производство», «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг». Татарстанцы стали первыми сразу в четырех номинациях.

Так, основатели сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Добрые истории» Альбина и Алексей Сергеевы взяли главный приз в номинации «Социальное предпринимательство», а также стали лучшими в специальной номинации «Молодой работодатель России».

Предприниматель Филипп Зарубин оказался на втором месте в номинации «Сфера услуг» за проект «Федеральная юридическая служба», третье место в этом направлении — у Ильнура Насибуллина, основателя сети кино-караоке кафе «Смотри и пой». А руководитель компании-производителя детской мебели «Три кроватки» Никита Беликов занял первое место в номинации «Международное предпринимательство».

Конкурс «Молодой предприниматель России» проводится в два этапа — на региональном и федеральном уровнях. В этом году на финал мероприятия и церемонию награждения лучших участников в Казань приехали около 400 предпринимателей со всей страны, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что единый центр кредитования Татарстана вошел в тройку лидеров в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» по результатам голосования на крауд-платформе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

