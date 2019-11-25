Названы самые популярные направления у татарстанцев на новогодние каникулы

Фото: Ольга Голыжбина

Самыми популярными направлениями на новогодние каникулы у жителей Татарстана стали ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и Индия.

«Если говорить о массовом направлении, то из Казани на Новый год люди поедут в Арабские Эмираты. Эта страна на первом месте по объему туристов, которые едут в новогодний и посленовогодний период времени. Если летом это Турция, то зимой Эмираты», — рассказал президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

По его словам, вторыми по популярности направлениями являются Вьетнам, Таиланд и Индия. Также некоторые жители республики выбрали для отдыха в новогодние каникулы Китай и Доминиканскую Республику.

Что касается экскурсионных маршрутов, то здесь татарстанцев заинтересовало новое направление — Венгрия. Мифтахов отметил, что интерес к Праге несколько остыл, потому что 2-3 года назад это было одним из самых популярных туристических направлений.

Кроме того, глава Ассоциации турагентств РТ отметил уменьшение интереса жителей республики к горнолыжным курортам. «Люди начали тратить больше денег на санаторно-курортное лечение, чем на лыжи», — рассказал он «Татар-информу».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана готовятся принять в новогодние каникулы в Казани более 150 тыс. туристов.

