Главное за выходные: 3D-шоу в Казани, давка за блендерами в Нижнекамске, смерть Марка Захарова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 30 сентября.

Посетители магазина товаров для дома «Галамарт» в Нижнекамске накануне устроили давку, пытаясь приобрести блендеры по скидке. Видеозапись инцидента появилась накануне в социальных сетях. Отмечается, что в указанные часы цена на блендеры составляла несколько сотен рублей, что и спровоцировало давку.

В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» у себя дома сыграл вничью с «Уфой» — 0:0. После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе «Уфы» — 14 очков и 6-е место в РПЛ.

Уроженец Уфы Денис Давлетшин поучаствовал в установке мирового рекорда по «хайлайну» в Москве — он прошел по канату, натянутому между двумя башнями «Москва-Сити» на высоте 350 метров.

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об опыте общения с Госсоветником и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

В субботу, 28 сентября на 86-м году жизни умер советский и российский режиссер, народный артист СССР и худрук театра им. Ленинского комсомола («Ленком») Марк Захаров. Соболезнования в связи со его смертью выразил и Рустам Минниханов. Народного артиста СССР похоронят днем 1 октября на Новодевичьем кладбище.

У Центра семьи «Казан» прошло световое 3D-шоу, посвященное переходу России на цифровое эфирное телевидение. «Реальное время» опубликовало подборку видео и фотографий из социальных сетей с места события.

