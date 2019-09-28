Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об опыте общения с Госсоветником и первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Познер поддерживал контакт с Шаймиевым и однажды встретился с ним за ужином.

— Он мне очень понравился, просто по-человечески — остроумный, хитрый, умный, с чувством юмора и очень нетривиальный человек. Он произвел на меня очень хорошее впечатление, — приводит слова Познера «Татар-информ».

При этом Познер добавил, что с нынешним президентом Татарстана он не знаком.

Напомним, 30 лет назад, 23 сентября 1989 года, Минтимер Шаймиев был избран первым секретарем Татарского областного комитета КПСС, то есть на тот момент фактически главой республики. «Реальное время» подготовило подборку фотографий, рассказывающих о встречах и событиях первых лет пребывания Минтимера Шаймиева во главе Татарстана.