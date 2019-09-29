Соцсети: в супермаркете в Нижнекамске устроили давку из-за блендеров по скидке

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Посетители магазина товаров для дома «Галамарт» в Нижнекамске накануне устроили давку, пытаясь приобрести блендеры по скидке. Видеозапись инцидента появилась накануне в социальных сетях.

«Как бешеные, ей-богу. Как будто не блендеры раздают, а акции «Газпрома», — комментируют видео пользователи.

Судя по информации в официальной группе магазина, упомянутые блендеры продавались за несколько сотен рублей, при этом цена действовала только в субботу и только в промежуток с 16:00 до 18:00, что и вызвало ажиотаж.