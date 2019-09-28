Стало известно, где и когда похоронят Марка Захарова

Художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова похоронят днем 1 октября на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания пройдет утром в тот же день на сцене театра «Ленком», пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Марка Варшавера. Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.



Сегодня на 86-м году жизни умер советский и российский режиссер, народный артист СССР и худрук театра им. Ленинского комсомола («Ленком») Марк Захаров. В августе стало известно, что Марк Захаров попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких.



Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями дочери Захарова — актрисе Александре Захаровой.