Умер знаменитый режиссер Марк Захаров

Фото: ru.m.wikipedia.org / Photographer STD RF (Марк Захаров на фото слева)

Сегодня на 86-м году жизни умер советский и российский режиссер, народный артист СССР и худрук театра им. Ленинского комсомола («Ленком») Марк Захаров. О смерти режиссера сообщает ТАСС.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола. Фактически, Захаров стоял во главе «Ленкома» больше половины своей жизни. Он также является профессором кафедры режиссуры РИТИ.

Марк Захаров — секретарь Союза театральных деятелей РФ, член Союза кинематографистов СССР. Кроме того, он является членом сразу нескольких академий — в том числе Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Международной академии творчества. С 1996 года Захаров является первым заместителем председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству.



В августе стало известно, что Марк Захаров попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких.