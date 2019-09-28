Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил актрисе Александре Захаровой телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти ее отца — Марка Захарова.

«От имени татарстанцев и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца, выдающегося деятеля российской культуры Марка Анатольевича Захарова. Невозможно переоценить многогранный вклад Марка Анатольевича в развитие отечественного театра и кино. Его мощный, уникальный талант, энергия, креативность сделали поистине легендарным «Ленком», легли в основу его незабываемых и неповторимых художественных фильмов, открыли нашему зрителю целую плеяду замечательных актеров», — говорится в телеграмме (есть в распоряжении «Реального времени»).

По словам Минниханова, «уход такого гиганта, как Марк Захаров — это огромная, невосполнимая утрата для российской культуры, для миллионов россиян, которые любили и восхищались его ярким, несравненным творчеством».

Сегодня на 86-м году жизни умер советский и российский режиссер, народный артист СССР и худрук театра им. Ленинского комсомола («Ленком») Марк Захаров.

В августе стало известно, что Марк Захаров попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких.