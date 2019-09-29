«Рубин» и «Уфа» сыграли в нулевую ничью

В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» у себя дома сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.

На протяжении всей игры казанцы владели преимуществом, хотя воплотить его в голы не смогли. В концовке матча соперники обменялись опасными моментами, но счет остался не открытым.

После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе «Уфы» — 14 очков и 6-е место в РПЛ.