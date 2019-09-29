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«Рубин» и «Уфа» сыграли в нулевую ничью

15:55, 29.09.2019 1
«Рубин» и «Уфа» сыграли в нулевую ничью
Фото: rubin-kazan.ru

В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» у себя дома сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.

На протяжении всей игры казанцы владели преимуществом, хотя воплотить его в голы не смогли. В концовке матча соперники обменялись опасными моментами, но счет остался не открытым.

После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе «Уфы» — 14 очков и 6-е место в РПЛ.

СпортФутболОбщество БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 сен
    Стыд и позор. Катание мяча по полю - это не футбол, выиграть без обострения в игре и ударов по воротам - нельзя. Правильно сказал Владимир Быстров в перерыве матча - Евгений Марков это нападающий или бабушка (обыграть не может, ударов не делает). Это, что за команда? Игроки поля не видят, навешивают не смотрят где партнеры! Бились и старались обострить игру - защитник(!) Данченко и Кварацхелия и все. Неприятные чувства вызывает такая игра.
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