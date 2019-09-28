Уфимец прошел по самой высокой стропе между небоскребами «Москва-Сити»

Уроженец Уфы Денис Давлетшин поучаствовал в установке мирового рекорда по «хайлайну» в Москве — он прошел по канату, натянутому между двумя башнями «Москва-Сити» на высоте 350 метров.

Рекорд установили еще в День города Москвы в сентябре, первым прошедшим по канату спортсменом стал немец Фриди Кюне. Вместе с тем обладателями рекорда стали и некоторые другие спортсмены, прошедшие дистанцию. Денис Давлетшин также прошел дистанцию без срывов, хотя в сообщении профильного сообщества SlackTribe он не числится в списке официальных обладателей рекорда.

