Итоги дня: цены на ОСАГО, казанская пародия на клип Тимати и «подслушивающий» прокурор

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 сентября.

Новая система расчета тарифов ОСАГО может снизить стоимость полисов в три-четыре раза. Но только для аккуратных водителей.

Ресторатор Минтимер Нугманов снял пародию на скандальный клип Тимати и Гуфа «Москва». Ролик получил название «Казань», но еще не собрал столько же дизлайков.



В Башкирии высокопоставленный сотрудник прокуратуры подозревается в слежке за бывшей супругой знакомого. Его вычислили сотрудники республиканских управлений ФСБ и Следкома.



Goldman Sachs предсказал резкое падение стоимости акций корпорации Apple. Аналитики банка ожидают, что бумаги корпорации опустятся в цене на 26%.



В Татарстане задержали группу подозреваемых в «обнале». По оценке полиции они заработали на незаконных операциях около 16 млн рублей.



Первое заседание Госсовета РТ нового созыва назначено на 20 сентября.



В правительстве заявили, что отменить 8-часовой рабочий день невозможно. Регулирование продолжительности рабочего дня, относится к действующему законодательству России и прописано в Трудовом кодексе.



В Москве прошла свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. К Грибоедовскому ЗАГСу они прибыли на катафалке.



Следком завершил расследование дела бывшего и.о. председателя правления ООО «Татагропромбанк» Алексея Федорова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время дело поступит в Вахитовский суд Казани.

