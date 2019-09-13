Goldman Sachs предсказал падение акций Apple на 26%

Один из авторитетнейших инвестбанков мира — Goldman Sachs спрогнозировал резкое падение стоимости акций корпорации Apple. Аналитики банка ожидают падение на 26%.

Такое резкое изменение может вызвать новый подход корпорации к расчету прибылей по Apple TV+, передает CNBC.

«Мы полагаем, что Apple будет учитывать свою годовую пробную версию для TV+ как скидку в размере $60 на совокупный пакет оборудования и услуг. Из-за этого часть выручки по статье «Продажа оборудования» попадет в статью «Продажа услуг», — цитирует сообщение банка издание.

В банке не обвиняют Apple в ненадлежащем учете, но ожидают, что инвесторы начнут продавать акции после того, как увидят снижение прибыли по продажам оборудования.

Целевая цена Goldman Sachs является самой низкой среди прогнозов главных банков Уолл-стрит. Если раньше Холл прогнозировал годовой целевой показатель стоимости на уровне $187, то теперь он снизился до $165. На текущий момент цена акций Apple составила $223,08 за штуку, опустившись на 0,23% со вчерашних торгов.

Накануне капитализация Apple вновь достигла $1 трлн. Рост стоимости составил дополнительные $6,89 на акцию, или 3,18% по сравнению с торгами предыдущего дня. Акции торговались по цене $223,59 за штуку.