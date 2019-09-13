Первое заседание Госсовета РТ нового созыва пройдет 20 сентября
Первое заседание Государственного совета Татарстана нового, шестого созыва пройдет 20 сентября — такое решение приняли участники сегодняшнего заключительного заседания президиума Госсовета V созыва по предложению секретаря Госсовета РТ Лилии Мавриной.
Первое совещание представителей депутатов Госсовета нового созыва состоится 18 сентября.
Ранее «Реальное время» писало, что свыше 32 тысяч татарстанцев голосовало за новый состав Госсовета с помощью приложения «Мобильный избиратель».ОбществоВласть Татарстан
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