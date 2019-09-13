Минтимер Нугманов снял пародию на клип Тимати и Гуфа о Казани

Бывший кавээнщик, рэпер и ресторатор Минтимер Нугманов снял пародию на скандальный клип Тимати и Гуфа «Москва». Ролик получил название «Казань» и по-своему повторяет оригинал, получивший максимальное количество «дизлайков» в российском YouTube.

Текст песни, обыгрывает самые обсуждаемые события и реалии Казани. Рэпер упоминает и о «кормлении бомжа», и о строительстве мусоросжигательного завода.

Отмечены и особо возмутившие строки оригинала: «не хожу на митинги — не пройти из-за заборов» и «хлопну бургер за здоровье Метшина».

Пока ролик посмотрели около 600 человек.

Напомним, что Тимати удалил клип «Москва», выпущенный накануне выборов в Мосгордуму и набравший почти 1,5 млн дизлайков. Пользователи канала обвинили рэпера в продажности из-за хвалебных строк о московских властях.