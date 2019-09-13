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В Казани главу «Татагропромбанка» обвинили в злоупотреблении на 43 млн рублей

15:11, 13.09.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 1
В Казани главу «Татагропромбанка» обвинили в злоупотреблении на 43 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Следком завершил расследование дела бывшего и.о. предправления ООО «Татагропромбанк» Алексея Федорова. Обвинительное заключение ему утвердила прокуратура РТ, сообщив, что в ближайшее время дело поступит в Вахитовский суд Казани.

В деле Федорова — один эпизод злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями для банка.

По версии следствия, в январе 2017 года он подписал договор уступки банком прав требования по кредиту компании «БиТиеЛ», права получила компания «Чистопольская заря», что в начале 2018 года стала банкротом, как и сам «Татагропромбанк».

Ущерб кредиторам банка от этой сделки в ЦБ и Следкоме оценили в 43 млн рублей.

Вину банкир не признает, в данный момент находится под подпиской о невыезде. Арест на его имущество не накладывался.

Ранее в Вахитовском суде стартовал гражданский процесс — АСВ требует с бывших топ-менеджеров «ИнтехБанка» ущерб под миллиард.

ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 сен
    У эти вообще с безопасником чудили! Мы к ним сколько ходили мес.6-8 они даже не принимали и не отвечали. Так что пусть думают. Залоги смотрите они допниками разные суммы рисовали.
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