В Казани главу «Татагропромбанка» обвинили в злоупотреблении на 43 млн рублей

Следком завершил расследование дела бывшего и.о. предправления ООО «Татагропромбанк» Алексея Федорова. Обвинительное заключение ему утвердила прокуратура РТ, сообщив, что в ближайшее время дело поступит в Вахитовский суд Казани.



В деле Федорова — один эпизод злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями для банка.

По версии следствия, в январе 2017 года он подписал договор уступки банком прав требования по кредиту компании «БиТиеЛ», права получила компания «Чистопольская заря», что в начале 2018 года стала банкротом, как и сам «Татагропромбанк».

Ущерб кредиторам банка от этой сделки в ЦБ и Следкоме оценили в 43 млн рублей.

Вину банкир не признает, в данный момент находится под подпиской о невыезде. Арест на его имущество не накладывался.

Ранее в Вахитовском суде стартовал гражданский процесс — АСВ требует с бывших топ-менеджеров «ИнтехБанка» ущерб под миллиард.