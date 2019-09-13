Полицейские Татарстана задержали группу «обнальщиков»
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что четверо жителей Татарстана осуществляли незаконные финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и лицензии.
В общей сложности «обнальщики» получили от клиентов в качестве комиссионного вознаграждения более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, где они работали, обнаружена и изъята используемая ими оргтехника, различные носители информации, денежные средства в размере 1,9 млн рублей, архив бухгалтерских документов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее АРБ предложила блокировать банковские карты при получении подозрительных платежей.ПроисшествияЭкономика Татарстан
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