Полицейские Татарстана задержали группу «обнальщиков»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что четверо жителей Татарстана осуществляли незаконные финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и лицензии.

В общей сложности «обнальщики» получили от клиентов в качестве комиссионного вознаграждения более 16 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, где они работали, обнаружена и изъята используемая ими оргтехника, различные носители информации, денежные средства в размере 1,9 млн рублей, архив бухгалтерских документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее АРБ предложила блокировать банковские карты при получении подозрительных платежей.