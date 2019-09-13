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Собчак и Богомолов прибыли на свадьбу на катафалке

12:22, 13.09.2019 1
Собчак и Богомолов прибыли на свадьбу на катафалке
Фото: mk.ru / Наталья Мущинкина

Сегодня в Москве проходит свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. К Грибоедовскому ЗАГСу они прибыли на катафалке.

Как сообщает «МК», ведущий прямую трансляцию церемонии, черная машина была украшена красными цветами и лентой с надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

Сегодня утром Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» — написала она.

В начале марта Собчак рассказала, что рассталась со своим супругом, актером Максимом Виторганом, с которым они поженились в 2013 году.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 сен
    Интересно))) открыли новый тренд, прям точно слоган "пока смерть не разлучит нас"
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