Собчак и Богомолов прибыли на свадьбу на катафалке

Сегодня в Москве проходит свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. К Грибоедовскому ЗАГСу они прибыли на катафалке.

Как сообщает «МК», ведущий прямую трансляцию церемонии, черная машина была украшена красными цветами и лентой с надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

Сегодня утром Собчак опубликовала в Instagram фото в свадебном платье.

«Мне кажется, я готова к главному дню!» — написала она.

В начале марта Собчак рассказала, что рассталась со своим супругом, актером Максимом Виторганом, с которым они поженились в 2013 году.