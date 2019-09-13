Минфин РФ спрогнозировал уменьшение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для водителей, которые не попадали в аварию, после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Речь идет о водителях, которые соблюдают Правила дорожного движения, не создают угрозы для других участников движения и не попадают в аварии.

«Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей», — цитирует «Российская газета» слова Моисеева.

По расчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15—16 тысяч рублей. При этом нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения столкнутся с самыми высокими тарифами.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении ОСАГО. В первом чтении его планируют рассмотреть в сентябре. Законопроект, разработанный Минфином, предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу реформы ценообразования в ОСАГО средний размер премии по этому виду страхования снизился в 62 регионах. Татарстан вошел в число регионов с наиболее заметным падением.

