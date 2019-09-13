В Башкирии ФСБ и СК уличили прокурора в слежке за женой знакомого

В Башкирии высокопоставленный сотрудник прокуратуры подозревается в слежке за бывшей супругой знакомого. Его вычислили сотрудники республиканских управлений ФСБ и Следкома.

По версии следствия, в марте 2017 года к подозреваемому обратился знакомый с просьбой прослушать телефон его бывшей жены. Он поручил это замначальника одного из подразделений МВД республики. Получив записи, прокурор передал их своему знакомому.

В отношении 55-летнего начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РБ возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируются п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Отмечается, что расследование уголовного дела сопровождает УФСБ России по Башкирии.

Напомним, что в 2018 году ФСБ провела антикоррупционную «зачистку» надзорного ведомства в республике. В результате под арестом оказались трое сотрудников, включая бывшего первого зампрокурора РБ Олега Горбунова. Его обвиняют в получении 10 млн рублей от бывшего вице-мэра Уфы по строительству — за прекращение уголовного преследования. перешел в другой регион и глава республиканской прокуратуры Андрей Назаров. Новый руководитель ведомства до сих пор не назначен.

