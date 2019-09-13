В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко выступил с заявлением о том, что отменить 8-часовой рабочий день невозможно.

По его словам, регулирование трудового процесса, в том числе и продолжительность рабочего дня, относится к действующему законодательству России и прописано в Трудовом кодексе. Поэтому отмена yстаревших советских нормативных актов ничего не изменит, считает он.

«Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев вновь заговорил о возможности введения четырехдневной рабочей недели. По словам премьера, необходимо внести ряд поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней. «Реальное время» спросило экспертов о том, что они думают по поводу введения данной инициативы. Подробности — в материале интернет-газеты.

