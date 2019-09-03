Главное к утру: жертвы урагана «Дориан», антирейтинг городов и «перевернутый календарь» от Минниханова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 3 сентября.

Ураган «Дориан» прошелся по Багамским островам, причинив значительные разрушения. Его жертвами, по последним данным, стали пять человек.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил трех новых чиновников в Камбине республики.

Роскачество определилось, как правильно маркировать «био-» и «экопродукты». А вот определение для «фермерских продуктов» еще только предстоит разработать.



Эксперты составили рейтинг городов, из которых жители хотят уехать навсегда. Первое место в этом рейтинге занял Екатеринбург, а Москва и Санкт-Петербург оказались в самом конце рейтинга.



Антимонопольщики предложили ограничить стоимость госномеров для авто.



В России объявили конкурс на самое веселое название населенного пункта.

Пермского школьника наградили за спасение ребенка в Турции.



Наталья Поклонская подтвердила развод с Соловьевым.



3 сентября ежегодно становится поводом для мемов в честь одноименной песни Михаила Шуфутинского. Сегодня к традиционному флешмобу уже присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов.

