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Песошин произвел новые назначения в кабмине Татарстана

20:45, 02.09.2019
Песошин произвел новые назначения в кабмине Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил замминистра экономики, и.о. замминистра имущественных отношений и замглавы Госкомитета по тарифам.

Все три постановления были опубликованы сегодня, однако два из них подписаны еще 31 августа.

С сегодняшнего дня заместителем министра экономики РТ назначена Наталья Кондратова.

Также сегодня Лариса Хабибуллина приступила к обязанностям зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам.

С 4 сентября исполняющим обязанности замглавы республиканского Минземимущества станет Тагир Хуснутдинов.

ОбществоВласть Татарстан
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