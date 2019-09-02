Песошин произвел новые назначения в кабмине Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назначил замминистра экономики, и.о. замминистра имущественных отношений и замглавы Госкомитета по тарифам.

Все три постановления были опубликованы сегодня, однако два из них подписаны еще 31 августа.

С сегодняшнего дня заместителем министра экономики РТ назначена Наталья Кондратова.

Также сегодня Лариса Хабибуллина приступила к обязанностям зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам.

С 4 сентября исполняющим обязанности замглавы республиканского Минземимущества станет Тагир Хуснутдинов.