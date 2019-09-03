В России объявили конкурс на самое веселое название населенного пункта

Сервис путешествий Tutu.ru запустил конкурс на самое веселое название населенного пункта 2019 года. Организаторы намерены определить одно название из 100.

«Тот населенный пункт, который победит, получит от нас памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019», — говорится в сообщении сервиса.

Согласно условиям конкурса, названия разбиты на 10 групп по 10 деревень и поселков. Из каждой группы выбирается один победитель. В следующем этапе будут участвовать все 10 победителей. Из них будет выбрано одно самое веселое название.

В первом этапе появились следующие названия:

Поселок Сурецкий Муравей в Брянской области;

Деревня Страховка в Орловской области;

Село Большие Хомяки в Липецкой области;

Село Добрые Пчелы в Рязанской области;

Деревня Сново-Здорово в Рязанской области;

Село Солдатская Духовка в Тамбовской области;

Село Иноземная Духовка в Тамбовской области;

Деревня Пробуждение во Владимирской области;

Село Большие Угоны в Курской области;

Село Мухоудеровка в Белгородская область.

Годом ранее в конкурсе победила деревня Чуваки из Пермского края.