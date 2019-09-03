Антимонопольщики предложили ограничить стоимость госномеров для авто

С 1 января 2020 года максимальная стоимость автомобильного номера составит 2 тыс. руб., мотоциклетного — 1,5 тыс. руб. Это следует из проекта приказа, который опубликовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Максимальная цена бумажного номера «Транзит» согласно этому же приказу не может превышать 200 рублей.

Документ разработан в соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств», который представил возможность автовладельцу приобретать номер либо в ГИБДД, либо получить там просто буквенное сочетание, а номера приобрести у аккредитованной частной компании. Таких компаний в России свыше тысячи.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка не поддержали нововведение: по их мнению, из-за регулирования тарифов многие производители знаков вынуждены будут закрыться.

