Число жертв урагана «Дориан» достигло пяти человек

Число жертв урагана «Дориан», который пришел на Багамы, достигло пяти человек, рассказал премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис.

Ураган также стал причиной наводнения на островах. Кроме того, ветер причинил серьезные разрушения: ураган срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.

Миннис назвал произошедшее «исторической трагедией», а последствия урагана — «беспрецедентными» для островов, передает RT.

Напомним, что в связи с ураганом «Дориан» из американского штата Южная Каролина эвакуировали миллион человек. По экспертным оценкам, ураган может сталь сильнейшим за последние 27 лет.