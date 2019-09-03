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Число жертв урагана «Дориан» достигло пяти человек

06:34, 03.09.2019
Число жертв урагана «Дориан» достигло пяти человек
Фото: roscosmos.ru

Число жертв урагана «Дориан», который пришел на Багамы, достигло пяти человек, рассказал премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис.

Ураган также стал причиной наводнения на островах. Кроме того, ветер причинил серьезные разрушения: ураган срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.

Миннис назвал произошедшее «исторической трагедией», а последствия урагана — «беспрецедентными» для островов, передает RT.

Напомним, что в связи с ураганом «Дориан» из американского штата Южная Каролина эвакуировали миллион человек. По экспертным оценкам, ураган может сталь сильнейшим за последние 27 лет.

Происшествия
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