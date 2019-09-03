Роскачество определилось, как правильно маркировать «био-» и «экопродукты»

Роскачество определилось, как правильно маркировать «био-» и «экопродукты», а также «фермерские» продукты. Сейчас такие понятия в законодательстве отсутствуют, и производитель не обязан как-либо подтверждать натуральное происхождение таких продуктов.

Ведомство предложило следовать требованиям, которые установлены в Евросоюзе. Наименования «эко», «био» («bio») предлагается присваивать органической продукции, которая произведена без химических компонентов. При этом определение понятию «фермерский» необходимо разработать с нуля.

Изменения относительно маркировок «эко» и «био» надо закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы, а понятие «фермерский» — отразить в техрегаменте о маркировке, передает «Известия» заявление Роскачества.

В августе СМИ сообщали, что производителей продуктов питания могут обязать раскрывать свои внутренние стандарты.

